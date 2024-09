Govee erhellt die Weihnachtszeit 2024 mit seiner neuen Holiday Lights Kollektion

Neue Beleuchtungsprodukte ermutigen Benutzer, festliche Erinnerungen für die Weihnachtszeit zu schaffen

HONG KONG, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führendes Unternehmen für smarte Beleuchtungslösungen, kündigt heute die Markteinführung von zwei neuen smarten Beleuchtungsprodukten an – Govee Christmas String Lights 2 und Govee Icicle Lights. Diese Neuzugänge in Govee smartem Beleuchtungsportfolio sind darauf ausgelegt, festliche Feiern sowohl drinnen als auch draußen zu bereichern und innovative Lichterlebnisse in Häuser und auf Veranstaltungen während der gesamten Weihnachtszeit zu bringen.