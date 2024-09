100 Jahre REFA - Festakt mit lokalen Hidden Champions und Gästen aus ganz Deutschland, begleitet durch Star-Geiger Daniel Hope (FOTO)

Darmstadt (ots) - Am 30. September 2024 feiert REFA sein 100-jähriges Bestehenmit einem Festakt in Neubrandenburg. Der REFA-LandesverbandMecklenburg-Vorpommern unter dem Vorsitz von Prof. Jan Sender(Vorstandsvorsitzender) und Dr. Andreas Dikow (GeschäftsführendesVorstandsmitglied) hat 600 Gäste zu einem abwechslungsreichen Programmeingeladen, das die Geschichte der Institution sowie die Zukunft der Arbeitsweltbeleuchtet.Die Veranstaltung beginnt mit Betriebsbesichtigungen bei Weber Food-TechnologyGmbH und Webasto Roof & Components SE, beides Unternehmen, die seit vielenJahren mit REFA zusammenarbeiten und große Erfolge in ihrer Betriebsentwicklungverzeichnen können. Im Anschluss bieten Vorträge im Haus der Kultur und Bildungeinen Rückblick auf "100 Jahre REFA". Des Weiteren werden zukunftsrelevanteThemen wie Arbeitsorganisation und Industrie 4.0 beleuchtet. Ein zentrales Themaist dabei, wie innovative Ansätze in der Betriebsorganisation neu gedacht undpraktisch umgesetzt werden können. Zudem wird die Herausforderung derTransformation in Zeiten der vierten industriellen Revolution diskutiert, umLösungen für aktuelle Hürden in Betrieben aufzuzeigen.Den Ausklang bildet der Festakt in der Konzertkirche Neubrandenburg, bei demhochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu Wortkommen werden. Das Festkonzert mit Geiger Daniel Hope und dem AIR Ensemble unterdem Motto "Barocke Entdeckungen auf musikalischer Zeitreise" rundet den Abendab.Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter folgendem Link: https://refa.de/blog-refa/1322-100-jahre-refa-festakt-in-neubrandenburg-mit-lokalen-hidden-champions-und-gaesten-aus-ganz-deutschlandPressekontakt:REFA AGKatrin PottierWittichstraße 264295 DarmstadtFon 06151 8801-170mailto:katrin.pottier@refa.dehttp://www.refa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122135/5872706OTS: REFA AG