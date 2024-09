eine neue medizinische Lösung für ein schwerwiegendes Problem verfügbar sein könnte

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Eine neue psychiatrische Skala, die von

Kollegen der Gedeon Richter Plc. in Zusammenarbeit mit Hochschulen entwickelt

wurde, wurde ebenfalls auf der 37. ECNP-Konferenz vorgestellt.



Während der 37 Jahrestagung des European College of Neuropsychopharmacology

(ECNP), die vom 21. bis 24. September 2024 stattfand, wurden neue Analysen von

Cariprazin-Studien von Gedeon Richter Plc vorgestellt. Zunächst einmal scheint

Cariprazin eine wirksame Behandlungsoption für Patienten mit Schizophrenie und

einer komorbiden Cannabiskonsumstörung zu sein, so eines der fünf auf dem

Kongress vorgestellten Poster. Darüber hinaus wurde in einer von der Industrie

gesponserten Sitzung eine neue transdiagnostische Skala zur Quantifizierung und

Visualisierung der Symptomschwere von Patienten mit verschiedenen

psychiatrischen Erkrankungen vorgestellt, die vom medizinischen Team der Gedeon

Richter Plc. und anerkannten Professoren entwickelt wurde.





