Aktien New York Ausblick Wenig Bewegung - Rekordjagd legt Pause ein Die jüngste Rekordjagd an den New Yorker Börsen dürfte am Mittwoch erst einmal eine Pause einlegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn minimal im Minus bei 42.201 Punkten. Den …