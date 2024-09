Eine neue Ära der 4K-Heimsicherheit

WILMINGTON, Del., 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, ein renommierter Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, bringt die neue Altas PT Ultra auf den Markt. Diese marktführende 4K Akku-Kamera mit Daueraufzeichnung und hoher Akkulaufzeit setzt neue Maßstäbe in der Haussicherheit. Zusätzlich bietet sie eine Rundum-Überwachung mit Auto-Tracking und Tag- sowie Nachtsicht in Farbe. Die Altas PT Ultra wurde entwickelt, um die Probleme zu lösen, die Nutzer von Akku-Kameras lange Zeit beschäftigt haben: Nicht aufgezeichnete Vorkommnisse, begrenzte Akkulebensdauer, Nachtsicht nur in Schwarz-Weiß und ein eingeschränktes Sichtfeld. Die Reolink Altas PT Ultra ist ab sofort zu einem Verkaufspreis von 229,99 Euro auf Reolink.com sowie Amazon erhältlich. Kunden können sich auch für das Paket aus Kamera und 6Watt Solarpanel zum Preis von 249,99 EUR entscheiden.

Keinen Augenblick mehr verpassen

Die Altas PT Ultra definiert mit ihrer beeindruckenden 4K 8MP Bildqualität und einem riesigen 20.000mAh-Akku, kombiniert mit Daueraufzeichnungsfunktionen, die Haussicherheit neu. Als erste akkubetriebene Kamera der Branche bietet sie 12 Stunden 4K-Daueraufzeichnung pro Tag für bis zu 8 Tage mit einer einzigen Akkuladung und stellt damit sicher, dass Benutzer in kritischen Momenten umfassende, zuverlässige Aufnahmen erhalten. Mit einer Akkuladung kann sie bis zu 500 Tage lang betrieben werden und bietet im Standby-Modus mehr als ein Jahr lang kontinuierlichen Schutz. Mit der marktführenden Pre-Record-Option zeichnet die Kamera 10 Sekunden lang auf, noch bevor eine Bewegung erkannt wird, und vermeidet so Verzögerungen, die bei PIR-ausgelösten Aufnahmen üblich sind. Dadurch stellt sie sicher, dass kein entscheidender Moment verpasst wird und sorgt für zusätzliche Sicherheit.