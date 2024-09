US-Anleihen geben etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gab im frühen Handel um 0,12 Prozent auf 114,70 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,76 Prozent.

Zum Handelsauftakt zeigten sich keine größeren Impulse am Markt für US-Staatsanleihen. Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Es werden noch Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet, deren Marktrelevanz von Experten aber als eher gering eingeschätzt wird.

Die Kursbewegungen vom Vortag haben sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Am Dienstag waren die Kurse noch gestiegen und die Renditen im Gegenzug nach unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher war im September deutlich gefallen, was am Markt die Spekulation auf eine weitere deutliche Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte durch die US-Notenbank Fed verstärkte./jkr/la/men