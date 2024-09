Müssen auch in Regierung besser werden

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze auch Verbesserungsbedarf in ihrer Partei - und in der Ampel-Regierung. "Wir alle, die wir für die Grünen und dieses Land Verantwortung tragen, müssen uns fragen, was wir anders machen können und müssen", erklärte die Ex-Grünen-Chefin am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Dabei geht es darum, das Vertrauen der Menschen in die Politik zurückzugewinnen. Das Vertrauen, dass die Politik für die Menschen und ihre Sorgen da ist", ergänzte Baerbock, die von 2018 bis 2022 Chefin der Grünen war.

Es gehe auch um das Vertrauen der Menschen, "dass Veränderung gut und wichtig ist für mehr Klimaschutz, für ein starkes Europa, für Gerechtigkeit in diesem Land und für den Frieden in Europa", betonte Baerbock weiter. "Dafür übernehmen wir als Grüne und dafür übernehme ich ganz persönlich Verantwortung." Sie ergänzte: "Auch wir in der Regierung müssen uns fragen, wie wir besser werden können."