Internationales Forum zur industriellen Zivilisation eröffnet in Shanghai, China, und schafft eine Plattform für den Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen China und der industriellen Zivilisation der Welt

SHANGHAI, 25 September 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. September wurde in Shanghai, China, das Internationale Forum zur industriellen Zivilisation mit dem Thema "Industrielle Zivilisation - Die Macht Chinas" eröffnet. Parteimitglieder des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, Vizeminister Shan Zhongde nahmen an dem Forum teil und hielten eine Rede; Zou Ciyong, stellvertretender Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, hielt eine Videobotschaft; Zhuang Mudi, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Shanghai, nahm an dem Forum teil und hielt eine Rede.

Die chinesische Regierung misst dem Aufbau einer industriellen Zivilisation große Bedeutung bei und hat bemerkenswerte Erfolge bei der Industrialisierung erzielt, wobei die Wertschöpfung der Industrie im Jahr 2023 39,9 Billionen Yuan erreichen wird und alle Industriekategorien in der Industrieklassifikation der Vereinten Nationen enthalten sind. China hat der Welt eine Fülle von Industrieprodukten geliefert und eine Industriekultur mit chinesischen Merkmalen geformt, die verschiedene Industriegeister wie den Geist von "zwei Bomben und einem Stern" und den Geist von Beidou in der neuen Ära genährt hat.

Shan Zhongde wies darauf hin, dass das Zentrum für die Entwicklung der Industriekultur des MIIT in einem nächsten Schritt entschlossen an dem hohen Niveau der Öffnung nach außen festhalten und sich eng auf die Schlüsselaufgabe der Verwirklichung einer neuen Art von Industrialisierung konzentrieren wird, die Öffnung der Zusammenarbeit im Bereich der Industrie und der Informationstechnologie weiter vertiefen und eine Win-Win-Situation mit anderen Ländern auf der ganzen Welt fördern wird, um so Chinas Stärke für die Entwicklung der globalen Industrialisierung und die Verbesserung des Wohlergehens der Menschheit einzusetzen.

Zou Ciyong schlug vor, dass die technologische Innovation weiterhin den sozialen Fortschritt vorantreibt und dass die Länder mit ihrer einzigartigen Weisheit zur industriellen Entwicklung beitragen. Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) hat sich der Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung verschrieben. Zhuang Mudi betonte, dass Shanghai die neue Industrialisierung und die Strategie der Produktionskraft fördert, das Image der Industrie aktiv gestaltet und den Geist der Industrie fördert.