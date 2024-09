OPEC: "Peak Oil nicht in Sicht"

"Es ist kein Höhepunkt der Ölnachfrage in Sicht", schreibt al Ghais im Vorwort des Berichts. Die Organisation erwartet, dass der Ölverbrauch mittelfristig stärker ansteigen wird, angetrieben durch die wachsende Nachfrage in Indien, Afrika und dem Nahen Osten sowie eine verlangsamte Umstellung auf Elektrofahrzeuge und saubere Energien.

In einem aktuellen Bericht hat die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) den Gedanken an einen baldigen Ausstieg aus der Erdölnutzung als unrealistisch bezeichnet. Laut OPEC-Generalsekretär Haitham al Ghais werden Öl und Gas auch im Jahr 2050 noch eine dominierende Rolle im globalen Energiemix spielen.

Bei der Vorstellung des Berichts in Brasilien, einem Land, mit dem die OPEC engere Beziehungen anstrebt, betonte Al Ghais: "Die Welt kann neue Energiequellen nur dann im großen Maßstab einführen, wenn diese tatsächlich bereit sind."

Die Debatte zwischen OPEC und IEA wirft Fragen darüber auf, wie realistisch das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 tatsächlich ist. OPEC erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage bis 2045 auf 118,9 Millionen Barrel pro Tag steigen wird – 2,9 Millionen Barrel mehr als im Vorjahr prognostiziert. Für 2050 rechnet die OPEC sogar mit einem Verbrauch von 120,1 Millionen Barrel pro Tag, weit über den Schätzungen von BP und Exxon Mobil.

Mit steigender Nachfrage fordert die OPEC weiterhin höhere Investitionen in den Ölsektor. Bis 2050 seien Investitionen in Höhe von 17,4 Billionen Dollar nötig, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Profitieren könnten davon vor allem die Aktien von Ölfeldausrüstern wie Schoeller-Bleckmann und Schlumberger.

Während die OPEC weiterhin auf langfristige Investitionen in fossile Energieträger setzt, zeigt sich die Internationale Energieagentur (IEA) optimistisch, dass der Übergang zu erneuerbaren Energien bereits in vollem Gange ist. IEA-Chef Fatih Birol betonte kürzlich, dass die Energietransformation schneller voranschreite als erwartet. Insbesondere das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge und die schwächelnde Wirtschaft in China seien entscheidende Faktoren für die sinkende Ölnachfrage.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion