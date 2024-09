Huawei ruft zum Ausbau von Partnerschaften auf, um die globale digitale Inklusion durch TECH4ALL voranzutreiben

Auf dem Forum erkundeten die Teilnehmer TECH4ALL-Inklusionsprojekte und die Fortschritte bei der digitalen Inklusion in China, die in dem von der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) erstellten Bericht über die digitale Inklusion in China 2024 beschrieben werden.

„Die Förderung der digitalen Inklusion kann nicht nur Probleme bei der Entwicklung und Anwendung digitaler Technologie wirksam angehen, sondern auch die Verwirklichung unserer allgemeinen Ziele verbessern", sagte Xin Yongfei, Direktor des CAICT Institute for Policy and Economics.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, wie Technologie dazu beitragen kann, Barrieren für den Zugang zu Informationen, Chancengleichheit und eine hohe Lebensqualität abzubauen. Ein zentrales Thema des Forums war die Bedeutung sektorübergreifender Partnerschaften für die Maximierung der Wirksamkeit von Inklusionsprojekten, wie sie Huawei im Rahmen von TECH4ALL durchführt.

„Huawei hat sich verpflichtet, Chinas Strategie der digitalen Inklusion zu unterstützen", sagte Jeffrey Zhou, Präsident für IKT-Marketing bei Huawei. „Wir arbeiten mit Regierungen, Unternehmen, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Universitäten und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um Projekte umzusetzen, die der Welt einen nützlichen Anhaltspunkt bieten, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und die Vorteile der Digitalisierung für alle zu teilen."

Partner aus der Gehörlosen- und der Sehbehindertengemeinschaft befassten sich mit der Rolle der Technologie bei der Ermöglichung der digitalen Inklusion. Huawei teilte mit, wie das Unternehmen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, älteren Menschen und Kindern von Anfang an bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Neben der Bluetooth-Konnektivität für Hörgeräte bieten die Huawei-Smartphones 15 barrierefreie Funktionen, die jeden Monat von rund 10 Millionen Menschen genutzt werden. Dazu gehören Technologien, die auf Menschen mit Behinderungen zugeschnittene Stellenangebote identifizieren und entsprechende Benachrichtigungen versenden können.