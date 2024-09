Doch kein Totalschaden? Jetzt mit Porsche 18,3 Prozent rausholen!

Ist dieser Boden aussichtsreich?

Mit Blick auf den Chart der Vorzüge darf jedoch langsam wieder Hoffnung aufkeimen. Grund hierfür ist die voranschreitende Bodenbildung im Bereich von 65 bis 68 Euro. Wie aussichtsreich diese ist und ob sie eine Einstiegschance bietet, soll eine technische Analyse klären.

Bullen kontern Allzeittief erfolgreich

Nach dem Erreichen ihrer Allzeithochs im Bereich von 120 Euro notieren die Porsche-Vorzüge in einem Abwärtstrend. Dieser erfolgte in bislang zwei impulsiven Verkaufswellen. Die erste erstreckte sich über den Sommer und Herbst vergangenen Jahres, die zweite setzte nach einer zwischenzeitlichen Erholung nach dem Jahreswechsel im April ein und führte die Aktie schließlich an ihr erst am vergangenen Montag erzieltes Rekordtief bei 63,68 Euro.

Üblicherweise gelten Allzeittiefs in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale, den Bullen gelang zum Wochenauftakt jedoch ein Reversal, sodass eine Wendekerze entstand, die zu Kursgewinnen am Dienstag und Mittwoch führte. Der Boden bei 65 Euro darf daher als weiter intakt gelten, der Bodenbildungsprozess im Bereich von 65 bis 68 Euro als immer noch in Gange.

Bullishe Divergenzen machen Trendwende zunehmend wahrscheinlich

Begleitet wird der Versuch der Bullen, den Abwärtstrend der Aktie zu stoppen, von bullishen Divergenzen, die sich spätestens seit Juni zu zeigen beginnen. Trotz fortgesetzter Kursverluste notieren der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Trendstärkeindikator MACD in Aufwärtstrends und haben sich kontinuierlich steigern können.

Die Erholung des MACD ist dabei so weit fortgeschritten, dass er trotz erkennbarer Schwierigkeiten der Aktie, die 50-Tage-Linie zu überwinden, einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Das könnte zu einer unmittelbar einsetzenden Trendwende der Porsche-Vorzüge führen und für Kursgewinne zumindest bis den Widerstandsbereich zwischen 74 und 75 Euro sorgen.

Chance auf Kursgewinne, aber mittelfristig hohe Hürden

Für eine nachhaltige Wende zum Besseren wird die Aktie jedoch das Widerstandscluster zwischen 78 und 83 Euro hinter sich lassen müssen. Insbesondere im Bereich der 200-Tage-Linie muss mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden, da sich die Bullen schon beim letzten Ausbruchsversuch im April sichtlich schwertaten.

Das sich zwar noch in einem frühen Stadium befindliche, insgesamt aber konstruktive Setup würde in dem Moment zunichte gemacht werden, in dem die Aktie die Unterstützung bei 65 Euro nachhaltig aufgibt und neue Tiefs erzielt. Wer sich auf der Long-Seite engagieren möchte, sollte hier unbedingt eine Stopp-Loss-Order setzen.

So sind trotzdem bis zu 18,3 Prozent Rendite möglich

Eine weitere Möglichkeit, die Erholung der Aktie zu spielen, ist der Einsatz eines Discount-Zertifikates. Das erlaubt den Einstieg in die Aktie mit Rabatt, wenngleich der maximal mögliche Gewinn dadurch gedeckelt wird (wie genau das funktioniert, lesen Sie an dieser Stelle).

In der aktuellen Situation der Porsche-Vorzüge empfiehlt sich das Discount-Zertifikat ME6L40 mit einer Laufzeit bis Juni kommenden Jahres und einem Cap bei 75 Euro. Bis hierhin werden Kursgewinne der Aktie angerechnet, was zu folgendem Auszahlungsprofil führt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat ME6L40 (Cap bei 75 €) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 68,00 € Kaufpreis Zertifikat * 63,40 € Cap 75,00 € Verkaufspreis Aktie 61,00 € 68,00 € 75,00 € Wertentw. m. Zertifikat 61,00 € 68,00 € 75,00 € Rendite Aktie -10,3 % ±0,0% +10,3 % Rendite Zertifikat -3,8 % +7,3 % +18,3 % Outperformancepunkt 80,45 €

* Stand: 25. September, 17:00 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Steigt Porsche bis zum Fälligkeitstermin an oder über das Cap von 75 Euro erhalten Anleger den Maximalbetrag von 75,00 Euro. Daraus ergibt sich eine Renditechance von bis zu 18,3 Prozent, wofür die Aktie aber nur etwa 10 Prozent steigen müsste.

Verharrt Porsche bis zum Laufzeitende im Bereich von 68 Euro ergibt sich aufgrund der produktimmanenten Seitwärtsrendite eine Performance von immerhin 7,3 Prozent, sodass Opportunitätskosten ausbleiben. Fortgesetzte Verluste der Aktie können hingegen deutlich reduziert werden, was zu einem insgesamt attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis als bei einem Investment in die Aktie führt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion