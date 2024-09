EnGeneIC wählt BioCina als globalen CDMO aus, um seine bahnbrechende Krebstherapie voranzutreiben

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Adelaide, Südaustralien (ots/PRNewswire) - BioCina Pty Ltd., ein globalesEnd-to-End-Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika(CDMO), gab eine neue Partnerschaft mit dem Arzneimittelentwickler EnGeneIC PtyLtd. für ein Projekt bekannt, das den Technologietransfer, das Prozess-Scalingund die GMP-Batch-Herstellung von EnGeneICs proprietärem "EnGeneIC Dream Vector"(EDV(TM)) Nanozellen umfasst.EnGeneIC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Krebsbehandlung durch gezielteZyto-Immuntherapie zu verändern, indem es Antikörper-Nanozell-Wirkstoffkonjugate(ANDCs) unter Verwendung seiner EDV(TM) Plattform entwickelt, die auf Antikörperausgerichtete, nicht lebende "Nanozellen" einsetzt, um zytotoxische Nutzlastendirekt in Tumorzellen zu bringen. ANDCs ermöglichen den Einsatz vonhochwirksamen Chemotherapeutika, die von Nanozellen eingekapselt werden, wodurchdie systemische Toxizität verringert wird, und bieten gleichzeitig ein neuesMittel zur Behandlung von arzneimittelresistenten Krebsarten und zurStimulierung einer starken Immunantwort gegen Krebs. Dieser duale Ansatz zieltauf sicherere, gezieltere Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen für Patientenab, die keine andere Möglichkeit haben. BioCina wird ein umfassendes Paket vonDienstleistungen zur Vorbereitung der klinischen und kommerziellen Herstellungvon EDVs anbieten.Mark W. Womack, Chief Executive Officer von BioCina, erklärte: "Ich bin sehrstolz darauf, dass BioCina damit betraut wurde, das transformative Therapeutikumvon EnGeneIC voranzutreiben, das das Potenzial hat, einen tiefgreifendenEinfluss auf bisher unbehandelbare Krebsarten zu haben."Der Mitbegründer und CEO von EnGeneIC, Dr. Himanshu Brahmbhatt, erklärte:"EnGeneIC hat mehrere Jahre lang nach einem cGMP-Vertragshersteller für seineEDV-Krebstherapeutika gesucht. Es war ein schwieriger Weg, und wir sind sehrfroh, dass wir unsere Technologie dem professionellen Team von BioCinaanvertrauen können. Mark Womack und seine Kollegen sind insofern bemerkenswert,als sie sich aufrichtig um die Notlage von Krebspatienten kümmern. Dies gibtEnGeneIC große Zuversicht, dass es der Partnerschaft gelingen wird,Krebspatienten zeitnah EDV-Therapeutika in cGMP-Qualität zur Verfügung zustellen."Information zu BioCinahttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4261214-1&h=3975559579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4261214-1%26h%3D1437704422%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbiocina.com%252F%26a%3DBioCina&a=BioCina ist ein weltweit tätigesAuftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika, das