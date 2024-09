Nel und Plug Power sind out, diese Wasserstoff-Aktie liegt jetzt voll im Trend!

Mit Blick auf die katastrophalen Kursverläufe vieler Branchenwerte wie Ballard Power , Nel , Plug Power oder auch ITM Power wiederum, ist die anhaltende Beliebtheit durchaus überraschend, denn die Branche ist in den vergangenen Jahren ein erbarmungsloser Kapitalvernichter gewesen.

PowerCell? Jedenfalls spannender als Nel oder Plug Power!

Nicht anders erging es zugegeben Investoren der schwedischen Wasserstoff-Hoffnung PowerCell. Hier allerdings investieren Anleger im Unterschied zu Nel oder Plug Power wenigstens in eine besonders spannende Nische.

Außerdem hat das Unternehmen am Mittwoch Schlagzeilen gemacht und auch der Chart des Spezialisten für maritime Brennstoffzellen, hier sind die Herausforderungen auf dem Weg zur Emissionsfreiheit besonders groß, bietet wieder ersten Anlass zur Hoffnung auf Besserung.

12,6 Megawatt: Unternehmen erhält Großauftrag

Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben hat, erhielt PowerCell einen mit 165 Millionen Schwedischen Kronen (SEK, umgerechnet rund 14,5 Millionen Euro) dotierten Auftrag zur Lieferung schiffsbasierter Brennstoffzellen.

Der namentlich nicht genannte, italienische Kunde hat insgesamt 56 Einheiten des Marine System 225 geordert. Entsprechend ihres Namens liefert die Brennstoffzelle einen Ausgangsleistung von 225 Kilowatt, insgesamt sollen so 12,6 Megawatt elektrischer Leistung zur Verfügung gestellt werden.

Wichtiger Meilenstein zur Dekarbonisierung der Schifffahrt

Richard Berkling, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, kommentierte den Deal mit den Worten: "Wir sind sehr stolz darauf, das Vertrauen dieses wichtigen italienischen Auftraggebers erhalten zu haben, der eine ganze Menge Erfahrung im Bereich von containergestützten Versorgungslösungen in der Schifffahrt mitbringt."

Das Unternehmen bezeichnet den Auftrag in seiner Pressemitteilungen als "wichtigen Meilenstein" in der Dekarbonisierung der Schifffahrt. Die geplante Brennstoffzellen-Versorgungslösung sei eine der bislang leistungsfähigsten der Branche.

Quelle: TradingView.com

Vertragsabschluss wird begeistert aufgenommen

Am Handelsplatz in Stockholm zeigten sich Anleger begeistert über den Vertragsabschluss. Die Aktie legte am Mittwoch um 13,3 Prozent zu und beschleunigte damit ihre vor rund einem Monat gestartete Gegenbewegung.

Ausgehend von einem Doppelboden bei 22,5 SEK konnte PowerCell nach in diesem Jahr fortgesetzten Kursverlusten eine Erholungsrallye starten, die zunächst zur Rückeroberung der 50-Tage-Linie sowie der Unterstützungen bei 26 und 28 SEK führte und am Mittwoch im Sprung über die 200-Tage-Linie kulminierte.

Kurzer Pullback, dann nächste Rallyestufe?

Zwar ist die Aktie mit einem Tages-RSI von etwa 78 Punkten kurzfristig zunehmend überkauft, das Überwinden der 200-Tage-Linie muss angesichts der bereits seit Monaten bestehenden bullishen Divergenzen aber als prozyklisches Kaufsignal bewertet werden.

Daher ist spätestens nach einem zwischenzeitlichen Pullback, beispielsweise um den jüngsten Ausbruch zu testen, mit fortgesetzten Kursgewinnen in den kommenden Wochen und Monaten zu rechnen.

Fazit: Eine aussichtsreiche Chance – die mit dem richtigen Produkt noch größer wird!

Anlegern mit Mut zum Risiko ergibt sich dadurch eine aussichtsreiche Einstiegschance, denn über Platz nach oben fehlt es der Aktie nicht. Der nächste ernstzunehmende Widerstandsbereich zeichnet sich erst zwischen 40 und 42 SEK ab, was eine Aufwärtschance von bis zu 20 Prozent bedeutet – umso mehr, sollte die Aktie tatsächlich vor dem nächsten Impuls noch einmal zurücksetzen.

Wem das noch nicht genug ist, der kann auch auf das Knock-out-Zertifikat ME9CXJ setzen, was die Renditechancen noch einmal beträchtlich steigert. Allerdings gilt hier Totalverlustgefahr! Sollte PowerCell noch einmal in Richtung der bisherigen Jahrestiefs fallen, droht für Kurse unterhalb von 22,04 SEK der wertlose Verfall.

Zur besseren Orientierung über das Chance-Risiko-Verhältnis sind in der folgenden Tabelle fünf Kursszenarien skizziert:

Szenariotabelle

Knock-Out ME9CXJ (KO-Barriere bei 22,04 SEK) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Aktienkurs * 35,84 SEK Kaufpreis KO * 1,26 € KO-Barriere 22,04 SEK (~1,95 €) Basispreis 22,04 SEK (~1,95 €) ** Verkaufspreis Aktie 25 SEK 30 SEK 35 SEK 40 SEK 45 SEK Wertentw. m. KO. 0,26 € 0,70 € 1,14 € 1,59 € 2,03 € Rendite Aktie -30,2 % -16,3 % -2,3 % +11,6 % +25,6 % Rendite KO -79,4 % -44,4 % -9,5 % +26,2 % +61,1 %

* Stand: 25. September, 17:00 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

** KO-Zertifikat ohne Stopp-Loss

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion