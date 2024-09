Polens EU-Ratspräsidentschaft - den Weg für eine wettbewerbsfähige Pharmaindustrie ebnen

WARSCHAU, Polen, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Während sich Polen auf seine EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet, muss die Gesundheit angesichts ihrer entscheidenden Rolle für den Wohlstand und die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas ein Hauptaugenmerk sein. Ein vorhersehbares Arzneimittelrecht ist eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung eines stabilen Regelungsumfelds, das Innovationen und Investitionen fördert und die Verfügbarkeit wichtiger Arzneimittel und Impfstoffe sowie die Entwicklung innovativer Therapien zur Bewältigung künftiger gesundheitlicher Herausforderungen gewährleistet.

Als eine der wichtigsten Prioritäten wird die polnische EU-Ratspräsidentschaft den Vorschlag der Kommission für ein neues Arzneimittelgesetz vorantreiben. Diese gesetzgeberischen Bemühungen zielen darauf ab, den europäischen Rechtsrahmen zu stärken und den rechtzeitigen Zugang der Patienten zu wichtigen Arzneimitteln und Impfstoffen zu gewährleisten. Michaela Scheiffert, Central & South Europe MCO Lead bei Sanofi, bemerkte dazu: "Die Pharmagesetzgebung ist eine einmalige Reform, die alle Aspekte des Lebenszyklus von Medikamenten und Impfstoffen betrifft. Sie wird die Richtung der Pharmazie für die kommenden Jahrzehnte vorgeben, was die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Bemühungen um die Beseitigung von Ungleichheiten beim Zugang zu Diagnostika, Arzneimitteln und Impfstoffen in den Mitgliedstaaten betrifft. Einige Vorschläge werden sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit in der EU auswirken, z. B. die Annäherung der Fristen der EMA an die der FDA. Allerdings birgt die Gesetzgebung auch viele Risiken. In seiner jetzigen Form befürchten wir, dass das Gesamtpaket die Anreize und die Vorhersehbarkeit verringert und gleichzeitig die regulatorische Belastung der Unternehmen bei der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung neuer Behandlungen und Impfstoffe in Europa erhöht. Dies wird den Zugang und die Erschwinglichkeit nicht verbessern und ist nicht im Interesse der Patienten. Daher müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten, um die Risiken zu mindern, aber auch um die Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und Sicherheit Europas zu stärken ".