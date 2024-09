Vizsla Silver gibt den Abschluss der Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang bekannt

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity als alleiniger Bookrunner und Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Konsortialführern geleitet, zu denen CIBC Capital Markets, Ventum Financial Corp, Raymond James Ltd, Stifel Nicolaus Canada Inc, National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets (zusammen die "Konsortialführer") gehörten. Als Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Verkauf der zusätzlichen Aktien erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 487.500 C$.

Die Stammaktien wurden gemäß einem endgültigen Prospektnachtrag des Unternehmens vom 16. September 2024 (der "Prospektnachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 31. März 2023 (der "Basisregalprospekt") in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospektnachtrag vom 16. September 2024 (der "US-Prospektnachtrag") angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 gemäß dem Canada/U.S. multijurisdiktionalen Offenlegungssystems eingereicht wurde. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V").

Der Nettoerlös des Angebots, einschließlich des Erlöses aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, wird voraussichtlich für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie in der Prospektergänzung dargelegt.

