Meilenstein Trinasolar produziert weltweit erstes c-Si-Modul vollständig aus recycelten Materialien

Dies wurde durch den Einsatz mehrerer innovativer Techniken erreicht. Dazu gehören der Einsatz selbst entwickelter Chemikalien zur selektiven Prozessierung von Schichtstrukturen chemische Ätzprozesse und die nasschemische Extraktion von Silber. Das so entstandene PV-Modul im Golden-Size-Design nutzt die n-Typ-TOPCon-Technologie und verfügt über einen Modulwirkungsgrad von 20,7 Prozent sowie eine Leistung von über 645 W.

Laut Jifan Gao, Chairman und CEO von Trinasolar sowie Director des Zentralen Forschungs- und Entwicklungsinstituts, unterstreicht die Produktion des weltweit ersten vollständig aus recycelten Materialien hergestellten c-Si-Moduls das kontinuierliche Engagement von Trinasolar für eine nachhaltige Entwicklung in der PV-Industrie und den Beitrag zur globalen Energiewende.

Trinasolar setzt sich stark für die Entwicklung innovativer technologischer Lösungen für die Rückgewinnung und das Recycling von PV-Altmodulen ein. Dabei erfüllt das Unternehmen nicht nur internationale Standards wie die Richtlinie der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), sondern geht mit der Entwicklung eigener Technologien weit darüber hinaus. Trinasolar hat allein im Bereich des Modulrecyclings 37 Patente angemeldet.

Zusätzlich ist Trinasolar darauf bedacht, die Umweltauswirkungen seiner Produktionsabläufe immer weiter zu minimieren. Das Unternehmen ist seit 2010 Mitglied von PV Cycle und hat eine Reihe konformer Entsorgungsmethoden für Alt-PV-Module entwickelt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Sein Durchbruch in der Modulrecyclingtechnologie bietet nicht nur eine Schlüssellösung für die Außerbetriebnahme großer Mengen an PV-Modulen, sondern ist auch ein Beispiel dafür, was in der PV-Industrie möglich ist.

