Jede*r Fünfte wird kreativer durch KI (FOTO)

"Künstliche Intelligenz wird von der Innovation selbst zum Game-Changer fürInnovationen", weiß Christin Schack, Geschäftsführerin von 3M in Deutschland."Bisher hilft uns KI besonders dabei, administrative Prozesse und komplexeInhalte besser zu managen. Angesichts der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, dieuns KI bietet, ist damit das kreative Potenzial der Technologie bei Weitem nochnicht ausgeschöpft. Als Innovationstreiber wollen wir hier ansetzen und sind unssicher: KI wird Qualität und Quantität von Innovationen erheblich steigern. KImacht uns alle kreativer. Wenn wir es richtig und natürlich verantwortungsvollzur Anwendung bringen."Nutzung von KI für kreative Aufgaben verdoppelt sich in ZukunftDieses Potenzial sehen auch die Arbeitnehmer*innen: Auf die Frage, wo KI künftigden größten Nutzen haben wird, geben 38 Prozent an, dass kreative Prozesse - wiedie Ideenfindung und -entwicklung - stark von KI-Tools profitieren werden.Zudem sagt jede*r Dritte (32,7 Prozent), dass künstliche und menschlicheIntelligenz gleichermaßen wichtig für Innovationsprozesse sind. Die menschlicheIntelligenz bleibt dabei aber ausschlaggebend: Nur etwa 4 Prozent der Befragtenmeinen, dass KI allein Innovationen ermöglichen kann. Auch Prof. Frank Piller,Leiter des Instituts für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen,sieht das Potenzial in der Kombination aus beidem: "Menschliche und künstlicheIntelligenz werden perspektivisch als hybride Intelligenz noch effizienterzusammenarbeiten. Dadurch werden wir auf einmal deutlich mehr leisten und vielkreativer arbeiten können. Künstliche Intelligenz wird Innovationsprozesse damitkomplett revolutionieren."3M diskutiert KI in der Innovationsfindung branchenübergreifendDie treibende Rolle von Künstlicher Intelligenz im Bereich Innovation hatMultitechnologieunternehmen 3M gemeinsam mit der RWTH Aachen am gestrigenDienstag, dem 24. September, branchenübergreifend diskutiert. Der Austausch inder 3M Zentrale in Neuss mit Technologieentscheider*innen und KI-Expert*innenunter anderem von Evonik, Bayer, Procter & Gamble, Siemens und Microsoft machtedeutlich, welche Wirkung KI nicht nur für die Effizienz, sondern auch für dasErgebnis von Innovationsentwicklungsprozessen hat.3M selbst nutzt seit Jahren die Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz,um Innovationen zu fördern und Ergebnisse zu verbessern. So kommt KünstlicheIntelligenz im Unternehmen etwa in Forschungs- und Entwicklungsprozessen zumEinsatz: Die KI übernimmt dort Analysen, Simulationen und Prognosen. Dieseermöglichen 3M, die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren zu beschleunigen.Mit dem 3M Navigator stellt das Unternehmen seinen Mitarbeiter*innen einenKI-Chat-Assistenten zur Verfügung, der unter anderem auch beiKreativbrainstormings unterstützt.Über die Umfrage3M hat die bevölkerungsrepräsentative Studie im April 2024 umgesetzt. Im Auftragvon 3M befragte Kantar jeweils 1.000 Personen in Deutschland, Frankreich und demVereinigten Königreich.Über 3M3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativstenUnternehmen weltweit. Mit 63.000 Mitarbeiter*innen ist dasMultitechnologieunternehmen weltweit in vielen Ländern vertreten. Grundlage fürseine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 49 eigenenTechnologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio rund 60.000 verschiedeneProdukte für fast jeden Lebensbereich, und 3M kann stolz auf über 132.000Patente im Laufe seiner Unternehmensgeschichte blicken. Das Unternehmen hatForschungs- und Entwicklungseinrichtungen in 29 Ländern weltweit.3M ist eine Marke der 3M Company.Pressekontakt:Pamela AlbertTel.: +49 2131 14 2229E-Mail: mailto:palbert@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13650/5872979OTS: 3M Deutschland GmbH