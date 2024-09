CRRC präsentiert seine neuesten Windenergie-Lösungen auf der WindEnergy Hamburg

HAMBURG, Deutschland, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der WindEnergy Hamburg stellt CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766), ein führender chinesischer Anbieter von Windkraftlösungen, seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Windturbinengruppen (WTG), Lieferkettenmanagement für Windkraftkomponenten und integrierte Wind-Solar-Wasserstoff-Speichersysteme vor. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von CRRC für die Schaffung einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Zukunft durch umfassende, integrierte und technologisch fortschrittliche Lösungen, die die gesamte Lieferkette im Bereich der erneuerbaren Energien abdecken. Am Stand 241 in Halle B7 der Hamburg Messe und Congress präsentiert CRRC seine neuesten Innovationen im Bereich der Windenergie und diskutiert mit internationalen Partnern über die sich entwickelnde Landschaft des Sektors.

Schaffung und Aufbau eines umfassenden Ökosystems für die Lieferkette