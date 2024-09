Frankfurt (Oder) ruft Hochwasser-Alarmstufe 4 aus

FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - In Frankfurt (Oder) wird die Hochwasserlage ernster. Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) rief am Nachmittag die höchste Alarmstufe 4 aus, wie die Stadt mitteilte. Der Pegelstand der Oder bei Frankfurt (Oder) bewegte sich auf sechs Meter zu und sollte weiter steigen. Der Richtwert für die Alarmstufe 4 liegt bei sechs Metern - normal ist am Pegel Frankfurt (Oder) ein Wasserstand von um die 2,10 Meter.

Oberbürgermeister Wilke sagte laut einer Mitteilung: "Schwierige Stunden liegen vor unserer Stadt." Er gehe fest davon aus, dass die getroffenen Vorkehrungen ausreichend seien, um die angespannte Lage zu bewältigen. Er hoffe, dass sich die Situation ab Donnerstag entspanne. "Vor verfrühtem Leichtsinn warne ich jedoch."

Die Stadt teilte auch mit, die höchste Alarmstufe bedeute für die Bürger, dass Lebensgefahr bestehe. Hochwassergefährdete Gebiete seien zu meiden, auch die Nähe zu Deichen und anderen Schutzanlagen./mow/DP/nas