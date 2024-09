CLEW Nicotine Pouches setzt Siegesserie fort und wird auf der Inter Tabac Germany 2024 als bester Nikotinbeutel ausgezeichnet

NEW YORK, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- CLEW Nicotine Pouches verkündet stolz , dass es mit einer weiteren prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde, dem begehrten Best Nicotine Pouch Brand, auf der Inter Tabac 2024, der weltweit größten Messe für Tabakprodukte und Raucherzubehör, die jedes Jahr in Dortmund, Deutschland, stattfindet.

Diese jüngste prestigeträchtige Auszeichnung ist die vierte in Folge für die innovativen, rauchfreien Nikotinalternativen der Marke. Die Nikotinbeutel von CLEW wurden im Juni bei den MENA Vape Awards zum ersten Mal ausgezeichnet, im August bei der Vapecon South Africa zum zweiten Mal, und bei der ANTY Malaysia Expo wurde ihnen eine Auszeichnung verliehen. Mit dieser vierten prestigeträchtigen Auszeichnung ist die Marke CLEW nun fest als Branchenführer weltweit positioniert, mit Erfolgen in der MENA-Region, Afrika, dem Fernen Osten und nun auch in Europa.