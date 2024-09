ROUNDUP Hochwasser-Alarmstufe 4 in Oderstadt - Risse in Schutzwand In Frankfurt (Oder) wird die Hochwasserlage ernster. Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) rief am Nachmittag die höchste Alarmstufe 4 aus, wie die Stadt mitteilte. "Schwierige Stunden liegen vor unserer Stadt", sagte Wilke. Zugleich warnte er …