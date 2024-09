Können sich Amazon, Microsoft und Google irren? – Rubrik wird ein Star!

Rubrik Inc. ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Datenmanagement und Datensicherheit spezialisiert hat. Gegründet 2014 von Bipul Sinha, Arvind Jain, Soham Mazumdar und Arvind Nithrakashyap, bietet Rubrik eine umfassende Plattform für Cloud-Datenmanagement. Ihre Lösungen decken Datensicherung, Disaster Recovery, Archivierung sowie die Sicherung und Verwaltung von Daten in Multi-Cloud-Umgebungen ab.

Ein besonderer Schwerpunkt von Rubrik liegt auf Cyber-Resilienz, um Unternehmen vor Ransomware-Angriffen zu schützen. Die Plattform bietet nicht nur Backup-Lösungen, sondern auch Werkzeuge zur Datenwiederherstellung und zur Analyse von Bedrohungen. Kunden können damit ihre Daten effizient sichern, wiederherstellen und analysieren – sei es in lokalen Rechenzentren, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen.