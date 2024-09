ATX behauptet

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Handel kaum verändert zum Vortag mit einem knappen Plus von 0,04 Prozent und 3.591,63 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich minimal um 0,01 Prozent auf 1.794,17 Zähler.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. "Die Begeisterung über Chinas neues Wachstumspaket erwies sich eher als Strohfeuer", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar.