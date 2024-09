Junge Menschen sorgen sich um finanzielle Zukunft

WIESBADEN (dpa-AFX) - Junge Menschen in Deutschland blicken einer Umfrage zufolge sorgenvoll in ihre finanzielle Zukunft. Der von der Auskunftei Schufa veröffentlichte Jugend-Finanzmonitor ergab, dass sich mehr als ein Viertel der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 25 Jahren bei Ausgaben einschränken müssen, wie das Unternehmen mitteilte. Auch in den Elternhäusern mehren sich demnach die finanziellen Engpässe.

Nur 49 Prozent der Befragten gehen laut Umfrage davon aus, dass sie einen gleich hohen oder höheren Lebensstandard erreichen können wie ihre Elterngeneration. Das waren neun Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Zudem erwarten lediglich Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass ihr Gehalt ausreichen wird, um genügend für das Alter vorzusorgen.