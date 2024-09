Rönesans Enerji veröffentlicht "Green Finance Framework", ein Rahmenwerk für grüne Finanzierungen

Istanbul (ots/PRNewswire) - Das Rahmenwerk ist das erste seiner Art für die

Rönesans Holding. Es wurde aufgestellt, um finanzielle Investitionen in Projekte

zu lenken, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Die ING-Gruppe war als

Nachhaltigkeitsberater bei der Vorbereitung und Veröffentlichung des Green

Finance Framework tätig.



Um das Ziel zu erreichen, eines der drei führenden Unternehmen für grüne Energie

in der Türkei zu werden, setzt Rönesans Enerji seine Investitionen zügig fort

und hat parallel dazu sein Green Finance Framework veröffentlicht, eine

wegweisende Initiative in diesem Sektor, welche den Kriterien des Capital

Markets Board of Türkiye für grüne Schuldtitel erfüllt.





Rönesans Enerji, ein Joint Venture zwischen Rönesans Holding und TotalEnergies,hat seine Investitionen gesteigert. Durch die Nutzung des Green FinanceFramework erhielt das Unternehmen einen einfacheren Zugang zu grünenFinanzierungsinstrumenten, die erneuerbaren Energien unterstützen. DasUnternehmen strebt an, etwa 7 bis 10 Prozent der im Nationalen Energieplan derTürkei angestrebten Investitionen in grüne Energie zu realisieren.Die Erstellung und Veröffentlichung von Rönesans Enerjis Green FinanceFramework, das auch das erste seiner Art für die Unternehmen der RönesansHolding ist, erhielt Unterstützung von der ING-Gruppe, die alsNachhaltigkeitsberater fungierte. Das Rahmenwerk orientiert sich an den GreenBond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA), denGreen Loan Principles (GLP) of Loan Market Association (LMA), der LoanSyndications and Trading Association (LSTA), der Asia Pacific Loan MarketAssociation (APLMA) sowie an den Richtlinien des Capital Markets Board ofTürkiye (CMB) für Green Debt Instruments, Sustainable Debt Instruments, GreenLease Certificates und Sustainable Lease Certificates. Diese Konformitätgewährleistet die Anwendbarkeit sowohl in nationalen als auch in internationalengrünen Finanzierungsinstrumenten. Das Rönesans Enerji Green Finance Frameworkist eines der ersten Rahmenwerke, das die CMB-Leitlinien für Green DebtInstruments, Sustainable Debt Instruments, Green Lease Certificates undSustainable Lease Certificates enthält und damit zu deren Anerkennung beiträgt.Mit seinen zahlreichen Konformitätskriterien ist das Green Finance Frameworkeines der umfassendsten Rahmenwerke im Bereich der Energieerzeugung in derTürkei. Neben den allgemeinen erneuerbaren Energiequellen wie Wasser-, Wind- undSonnenenergie umfasst das Rahmenwerk auch andere erneuerbare Energiequellen wieBioenergie und Erdwärme sowie Energiespeichersysteme. Die Technologien zur