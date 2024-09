Rx-360 gibt Zulassung als Pilot Center of Excellence für das APEC Regulatory Harmonization Steering Committee bekannt

Jim Fries, CEO bei Rx-360, kommentiert: „Es ist eine große Ehre für unser Konsortium, die Ziele der APEC im Bereich der Sicherheit von Medizinprodukten unterstützen zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Centers of Excellence, der US Pharmacopeia und der Taylor's University in Malaysia, um das bereits herausragende Bildungsangebot für die Branche weiter auszubauen."

Der internationale Handel mit minderwertigen und gefälschten medizinischen Produkten wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus. Mit der zunehmenden Globalisierung und Spezialisierung der Medizinprodukteindustrie stehen die Volkswirtschaften der APEC-Länder vor zahlreichen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Gesundheit der Bürger zu schützen, ohne den Zugang zu legalen Produkten zu beeinträchtigen. Um dieses Problem anzugehen, wurde das Projekt „Roadmap for Global Medical Product Quality and Supply Chain Security" („Roadmap") entwickelt. Die Roadmap ist ein mehrjähriges Projekt, das von der APEC in Auftrag gegeben wurde und vom Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) überwacht wird. Es ist zu einem prioritären Arbeitsbereich (PWA) in der APEC geworden, der Regulierungsbehörden, Mitglieder aus Industrie und Wissenschaft und andere Interessenvertreter aus allen APEC-Ländern sowie aus der EU, Afrika und anderen Teilen Südamerikas zusammenbringt. Diese Arbeit gipfelte 2017 in der Entwicklung des „Supply Chain Security Toolkit" („Toolkit"). Das Toolkit enthält Schulungsmaterialien wie bewährte Praktiken oder Anleitungen, mit denen Regulierungsbehörden, Branchenmitglieder und andere Personen über einen bestimmten Teil der Lieferkette informiert werden sollen. Das Toolkit umfasst zehn Arbeitsbereiche, die die gesamte Lieferkette und den Lebenszyklus von Medizinprodukten abdecken. Dieses Toolkit wird im Mittelpunkt von Workshops und einschlägigen Schulungen stehen, die von Rx-360 im Rahmen des Pilotprojekts CoE entwickelt und angeboten werden.

Informationen zu Rx-360:

Rx-360 ist ein internationales Konsortium für die pharmazeutische Lieferkette und wurde 2009 gegründet, um ein branchenweites Engagement zur Gewährleistung der Patientensicherheit zu fördern, indem die Qualität und Authentizität der Lieferkette verbessert wird. Die Mission der Organisation ist es, die Patientensicherheit zu schützen, indem Informationen ausgetauscht und Prozesse für die Integrität der Gesundheitslieferkette und die Qualität der Materialien innerhalb der Lieferkette entwickelt werden. Um mehr über Rx-360 zu erfahren, besuchen Sie http://www.Rx-360.org oder senden Sie eine E-Mail an jfries@rx-360.org.

Informationen zum APEC Regulatory Harmonization Steering Committee:

Das Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) wurde im Juni 2009 unter der Führung der APEC gegründet, um einen strategischen Ansatz für die Harmonisierung von Rechtsvorschriften zu fördern. Dies geschieht durch Maßnahmen, die für die Regulierungsbehörden und die regulierten Branchen von größtem Nutzen sind. Es handelt sich um ein Netzwerk von Regulierungsfachleuten aus den Regulierungsbehörden der APEC-Volkswirtschaften, der Industrie und der Wissenschaft mit dem Ziel, bis 2020 eine größere Konvergenz der Regulierungsvorschriften in den APEC-Ländern zu erreichen. Das RHSC strebt keine Entwicklung neuer Richtlinien an, sondern übernimmt eine ergänzende Rolle zu anderen regionalen internationalen Regulierungsinitiativen.

Kontakt: James Fries, jfries@rx-360.org

