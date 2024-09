NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden bereut seinen Rückzug aus dem Rennen um das Weiße Haus nach eigenen Angaben nicht. "Ich bin mit meiner Entscheidung im Reinen", sagte er in der Talkshow "The View" des US-Senders ABC. "Als ich für meine erste Amtszeit kandidiert habe, habe ich gesagt, dass ich mich als Übergangspräsident sehe, der den Übergang zu einer neuen Führungsgeneration einleitet."

Biden gab an, er sei nicht auf Druck von Kritikern hin aus dem Rennen ausgestiegen - er habe aber begonnen, über sein Alter nachzudenken. "Es fällt mir schwer, überhaupt zu sagen, wie alt ich bin", sagte der 81-Jährige. "Das meine ich ernst. Mein Gott, das kann nicht richtig sein."

Ein katastrophaler Auftritt des Demokraten beim ersten TV-Duell gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hatte Ende Juni die politische Lawine ausgelöst, die letztlich den Weg für Kamala Harris ebnete. Die Vizepräsidentin tritt nun an Bidens Stelle bei der Präsidentschaftswahl Anfang November gegen Trump an./gei/DP/nas