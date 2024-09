1 Weltmarktführer-Aktie mit 5,69 % Dividende, die bereits 11.489 % gestiegen ist

Auch der Pharmamarkt befindet sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Doch wenn das Management keine großen Fehlentscheidungen trifft, besitzen die führenden Konzerne des Sektors große Vorteile gegenüber ihren Wettbewerbern. Sie können Milliarden US-Dollar in die Erforschung neuer Mittel investieren, besitzen weltweit Produktionsstätten, beschäftigen zahlreiche hoch qualifizierte Experten und können neue Technologien sowie aufstrebende Unternehmen übernehmen.

Selbst Weltmarktführer durchleben manchmal Schwächephasen. So wuchs beispielsweise Microsoft nach der Jahrtausendwende durch Managementfehler und das Aufkommen mobiler Geräte über ein zehn Jahrzehnt schwächer. Erst nachdem Satya Nadella 20214 die Führung übernahm und Cloud-Dienste einführte, zog auch die Microsoft-Aktie wieder stärker an.

Einer von ihnen ist Pfizer.

Pharmakonzern mit starker Pipeline

Auch Pfizer-Aktien durchliefen zwischen 1999 und 2009 bereits einmal eine schwächere Periode. Doch zwischen 2009 und 2022 stiegen Umsatz und Gewinn abermals von 49,3 Milliarden auf 100,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 8,6 Milliarden auf 31,4 Milliarden US-Dollar, dem die Wertpapiere folgten.

Pfizer profitierte unter anderem während der COVID-19-Pandemie von seiner BioNTech-Kooperation und wird wahrscheinlich auch zukünftig ein führendes Unternehmen im Markt für mRNA-Therapien bleiben. Darauf deutet beispielsweise der Aufbau einer eigenen Forschungsabteilung hin.

Pfizer besitzt derzeit 113 neue Produktkandidaten in seiner Forschungspipeline. Davon befinden sich 47 Mittel in der ersten, 27 in der zweiten, 33 in der dritten klinischen Studien- und sechs in der Registrierungsphase.

Darunter sind 57 potenzielle Krebsmedikamente, die bei einer Zulassung ein hohes Umsatzpotenzial besitzen. Pfizer hat außerdem den Onkologiespezialisten Seagen übernommen und auf diesem Weg sein Know-how weiter ausgebaut.

Der Konzern entwickelt zudem ein Gewichtsreduktionsmittel, dass bei Erfolg Eli Lilly und Novo Nordisk Konkurrenz machen könnte.

Allein im aktuellen Geschäftsjahr (2024) investiert der Konzern elf bis zwölf Milliarden US-Dollar in die eigene Pipeline. Pfizer forscht zudem auf den Gebieten der seltenen Krankheiten, Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Impfstoffe und Infektionen.

Pfizer-Wertpapiere haben sich mehr als halbiert

Die Aktie durchläuft hingegen seit Ende 2021 eine Schwächephase. Grund ist vor allem die sinkende Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen, die 2021 und 2022 zu hohen Sondergewinnen geführt hat.

Aus diesem Grund notieren Pfizer-Wertpapiere heute zu einer Dividendenrendite von 5,69 Prozent (25.09.2024), bei der sie zuletzt etwa 2008 standen. Der Konzern schüttet bereits seit 1980 kontinuierlich Dividenden aus, die nur einmal 2009 reduziert wurden.

Trotz der aktuellen Schwäche lag der Umsatz 2023 über den Ergebnissen von 2020, was auf ein weiteres operatives Wachstum hindeutet. Pfizer plant außerdem, bis 2027 die Kosten pro Jahr um weitere 1,5 Milliarden US-Dollar zu senken.

Bereinigt erwartet Pfizer in diesem Jahr (2024) einen Gewinn je Aktie von mindestens 2,45 US-Dollar, was zu aktuellen Kursen einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf entspricht (25.09.2024).

Fazit Pfizer

Die Pfizer-Aktie durchläuft aktuell eine Schwächephase, die wahrscheinlich mit der Zulassung der nächsten Blockbuster enden wird. Für den Konzern sprechen vor allem seine starke Pipeline und hohe Forschungsinvestitionen, um sie stetig zu erweitern.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

