Supermicro bietet mit den neuen Max-Performance Intel-basierten X14 Servern die branchenweit größte Auswahl an Workload-optimierten Systemen für AI, HPC, Cloud und Edge

Mehr als 15 Produktfamilien vollständig aktualisierter Server, die für maximale Leistung oder Effizienz optimiert sind, mit GPU-Unterstützung der nächsten Generation, Speicher mit höherer Bandbreite, 400 GbE Netzwerken, E1.S- und E3.S-Laufwerken und Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungsunterstützung, die auf den neuen Intel Xeon Prozessoren der Serie 6900 mit P-Cores und Intel Xeon Prozessoren der Serie 6700 mit E-Cores basieren

SAN JOSE, Kalifornien, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitert heute das X14-Portfolio um neue GPU-, Multi-Node- und Rackmount-Systeme mit maximaler Leistung, die auf Intel Xeon-Prozessoren der Serie 6900 mit P-Cores (ehemals Codename Granite Rapids-AP) basieren. Die neue, branchenführende Auswahl an Workload-optimierten Servern erfüllt die Anforderungen moderner Rechenzentren, Unternehmen und Service Provider. Zusammen mit den effizienzoptimierten X14-Servern, die die Xeon-Prozessoren der Serie 6700 mit E-Cores nutzen, die im Juni 2024 eingeführt wurden, bringen die heutigen Ergänzungen maximale Rechendichte und Leistung in die Supermicro X14-Produktreihe und schaffen so das branchenweit breiteste Angebot an optimierten Servern, die eine Vielzahl von Workloads unterstützen – von anspruchsvoller KI, HPC, Medien und Virtualisierung bis hin zu energieeffizienten Edge-, Scale-Out-Cloud-Native- und Microservices-Anwendungen.

„Supermicro X14 Systeme wurden komplett überarbeitet, um die neuesten Technologien zu unterstützen, darunter CPUs der nächsten Generation, GPUs, höchste Bandbreite und niedrigste Latenz mit MRDIMMs, PCIe 5.0 und EDSFF E1.S und E3.S Speicher", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Wir können jetzt nicht nur mehr als 15 Familien anbieten, sondern wir können diese Designs auch nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen mit kompletten Rack-Integrationsdiensten und unseren selbst entwickelten Lösungen für die Flüssigkeitskühlung zu erstellen."

Zugelassene Kunden können über Supermicros Early Ship Programm oder für Remote-Tests mit Supermicro JumpStart frühzeitig Zugang zu kompletten, voll funktionsfähigen Systemen erhalten.

Diese neuen Supermicro X14-Systeme zeichnen sich durch komplett neu entwickelte Architekturen aus, darunter völlig neue 10U- und Multi-Node-Formfaktoren, die GPUs der nächsten Generation und höhere CPU-Kerndichten unterstützen, aktualisierte Speichersteckplatzkonfigurationen mit 12 Speicherkanälen pro CPU und neue MRDIMMs, die im Vergleich zu DDR5-DIMMs eine bis zu 37 % höhere Speicherbandbreite bieten.