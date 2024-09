Macron warnt vor Krieg im Libanon - Eskalation vermeiden

NEW YORK (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im sich ausweitenden Nahost-Konflikt vor einem Krieg im Libanon gewarnt. "Es kann und darf keinen Krieg im Libanon geben", sagte Macron bei der Generaldebatte der UN in New York. "Wir fordern Israel auf, die Eskalation im Libanon zu beenden und die Hisbollah, den Beschuss Israels einzustellen", sagte der Präsident.

"Das Hauptrisiko im Nahen Osten ist die Eskalation. Die Hisbollah geht schon viel zu lange das untragbare Risiko ein, das libanesische Volk in einen Krieg zu verwickeln." Macron kündigte außerdem an, dass der französische Außenminister am Wochenende in den Libanon reisen werde.