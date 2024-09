Deep-Tech-Talentkrieg eskaliert zwischen Europa und Nordamerika

Neuer Bericht von Zeki Data schlüsselt den Wettbewerb innerhalb des Deep-Tech-Ökosystems auf

LONDON, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Ein neuer globaler Bericht über Deep-Tech-Talente, der heute von Zeki Data veröffentlicht wurde, zeigt, dass die USA dreimal so viele Deep-Tech-Unternehmen hervorbringen wie das Vereinigte Königreich, während kleine europäische Startups eine viel höhere Konzentration an hochqualifizierten Talenten aufweisen als in Nordamerika.