BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Chinas Test einer Interkontinentalrakete:

"Vermutlich darf man den Hinweis, der mit dem Raketentest verbunden ist, auch noch ein wenig allgemeiner verstehen. China hat sich im vergangenen Jahr als Mittler zwischen Saudi-Arabien und Iran betätigt und ist damit im Mittleren Osten erstmals ganz offen als politische Macht aufgetreten. Es hat anschließend angeboten, auch zwischen Israel und Palästina zu vermitteln; Israel lehnte dies ab. Jetzt hat Chinas Außenminister Wang Yi am Rande der UN-Generalversammlung nicht nur Libanon, sondern auch Iran chinesische "Unterstützung" gegen "äußere Kräfte" zugesagt. Dies ist zwar kaum militärisch gemeint, sondern politisch - doch auch wer sich in Nah- und Mittelost nur politisch den USA entgegenstellt, muss sich warm anziehen können. Und im Fall der Fälle in der Lage sein, sich zu wehren."/yyzz/DP/nas