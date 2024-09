Führende Wirtschaftsinstitute stellen neue Konjunkturprognose vor

BERLIN (dpa-AFX) - Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen am Donnerstag (10 Uhr) in Berlin ihre neue Konjunkturprognose vor. Wie vorab bekannt wurde, rechnen sie mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt laut Prognose in diesem Jahr um 0,1 Prozent sinken. Im Frühjahr hatten die Institute noch ein minimales Plus von 0,1 Prozent vorhergesagt. Für 2025 wird ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet. Im Frühjahr hatten die Institute noch mit einem Plus von 1,4 Prozent gerechnet.