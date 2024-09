Florida bereitet sich auf Hurrikan 'Helene' vor

WASHINGTON/OCHLOCKONEE BAY (dpa-AFX) - Die Menschen im US-Bundesstaat Florida bereiten sich auf die Ankunft des Hurrikans "Helene" vor. Es wird erwartet, dass der Sturm am Donnerstag als Hurrikan der Kategorie drei auf Land trifft. Entlang der gesamten Westküste Floridas sowie in der Region Big Bend im Norden des Bundesstaates könne es zu lebensbedrohlichen Sturmfluten kommen, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Auch im Süden des angrenzenden Bundesstaates Georgias rechne man mit gefährlichen Winden in Orkanstärke.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, rief in 61 Bezirken vorsorglich den Notstand aus und aktivierte 3300 Mitglieder der Nationalgarde. Sie seien in Stellung gebracht worden, um bei Rettungseinsätzen mit Spezialfahrzeugen und aus der Luft, bei der Räumung von Straßen und der Verteilung von Gütern helfen zu können, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Man gehe davon aus, dass in den kommenden 24 bis 48 Stunden auch die Bundesstaaten Georgia, Alabama und North Carolina die Nationalgarde aktivierten.

An mehreren Orten wurden Evakuierungen angeordnet. Die Menschen müssten ihre Vorbereitungen zum Schutz von Leben und Eigentum zeitnah abschließen, warnte das Hurrikanzentrum. Auch der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, rief den Notstand in allen Bezirken seines Bundesstaates aus./trö/DP/zb