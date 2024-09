FDP-Fraktion beharrt auf Änderungen am Rentenpaket II Die FDP-Bundestagsfraktion beharrt weiterhin auf Änderungen am geplanten Rentenpaket II. "So ist das Rentenpaket im Parlament noch nicht zustimmungsfähig", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel der "Bild". Die Pläne ließen die …