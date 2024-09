JPMorgan lässt Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen in der am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse von Olivia Townsend zudem den Stempel 'Positive Catalyst Watch' für kurzfristig besonderen Optimismus hinsichtlich der Kursentwicklung. In Nordamerika nehme Adidas gerade richtig Fahrt auf, so die Expertin. Sie sieht zudem Spielraum für die langfristigen Schätzungen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 00:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 00:34 / BST