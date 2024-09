Thyssenkrupp: Staatseinstieg als Rettungsanker für die Stahlindustrie? Die Aktie von Thyssenkrupp verzeichnet am Dienstag einen Anstieg im MDAX, was auf die zunehmenden politischen Forderungen nach einem Staatseinstieg in den größten Stahlkonzern Deutschlands zurückzuführen ist. Angesichts der kritischen Lage bei …