TUI glänzt mit Buchungsrekorden: Aktie steigt um 2% – was jetzt kommt! Der Touristikkonzern TUI hat am Dienstag ein positives Buchungsupdate veröffentlicht, das bei Anlegern auf große Zustimmung stieß und zu einem Kursanstieg der Aktie um etwa 2 Prozent führte. Die TUI-Aktie hat sich in den letzten Wochen stark erholt …