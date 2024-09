LVMH-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwächelt – Was Anleger wissen müssen!

Die Aktie des französischen Luxuskonzerns LVMH steht unter Druck, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Erholung des Unternehmens länger auf sich warten lässt. Laut der UBS-Analystin Zuzanna Pusz haben sich die Aussichten für LVMH im Jahr 2024 eingetrübt, was das Risiko für die Gewinnmargen erhöht. Trotz einer beeindruckenden Marktführerschaft in den letzten zehn Jahren, mit einem jährlichen Wachstum von 14 Prozent im Mode- und Lederwarensegment im Vergleich zu 7 Prozent bei Wettbewerbern, zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass LVMH mit unsicheren Marktbedingungen konfrontiert ist.

In den letzten sechs Monaten hat die Aktie des Unternehmens mehr als 25 Prozent an Wert verloren, was die Unsicherheit auf dem Markt widerspiegelt. LVMH wird Mitte Oktober die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen, wobei Pusz einen Umsatzrückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein organisches Umsatzwachstum von nur 1 Prozent erwartet. Besonders im Mode- und Lederwarensegment, das traditionell die größten Gewinne generiert, wird ein Rückgang um 1 Prozent prognostiziert. Während der Preisanstieg bei Louis Vuitton im Juli einen positiven Effekt haben könnte, könnten die jüngsten Kontroversen um Dior diesen ausgleichen.