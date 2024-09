Tesla-Aktie: Analysten optimistisch – Kursziel 197 USD trotz Protesten!

Die UBS hat ihre Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie beibehalten und ein Kursziel von 197 US-Dollar festgelegt. Analyst Joseph Spak hat seine Absatzprognose für das dritte Quartal auf 470.000 Fahrzeuge angehoben, was drei Prozent über den Markterwartungen liegt. Diese positive Anpassung kommt, während die Tesla-Aktien in den letzten Wochen einen starken Anstieg verzeichneten. Goldman Sachs hat ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Kursziel von 230 US-Dollar abgegeben und erwartet 460.000 verkaufte Fahrzeuge, was einem Anstieg von vier Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

Die Analysten von Barclays äußerten sich optimistisch und schätzten ebenfalls 470.000 ausgelieferte Fahrzeuge für das dritte Quartal, was zu einem Kursanstieg der Tesla-Aktie führte. Barclays-Analyst Dan Levy betonte, dass starke Verkaufszahlen in China zu positiven Ergebnissen führen könnten, während die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in Europa zuletzt schwach waren. Laut ACEA gingen die Autoverkäufe in Europa im Juli und August um etwa acht Prozent zurück, während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 23 Prozent sanken. In den USA hingegen stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 14 Prozent.