Valneva SE: Kaufempfehlung bleibt trotz Kurszielsenkung – Jetzt investieren!

Am 24. September 2024 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur Valneva SE (ISIN: FR0004056851), in dem Analyst Simon Scholes die Kaufempfehlung bekräftigte und das Kursziel von 8,60 Euro auf 7,70 Euro senkte. Diese Anpassung erfolgt im Kontext einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung, die Valneva 61 Millionen Euro einbrachte und dem Unternehmen die nötige Flexibilität verschafft, um in verschiedene Forschungsprojekte zu investieren.

Zum Ende des zweiten Quartals 2024 verfügte Valneva über liquide Mittel in Höhe von 131 Millionen Euro. Der Cashburn, also der Mittelabfluss, wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 voraussichtlich geringer ausfallen, da das Unternehmen seinen Beitrag zur Entwicklung des Lyme-Impfstoffs VLA15 in Zusammenarbeit mit Pfizer abgeschlossen hat. Ein nachhaltiger positiver Cashflow wird jedoch erst mit der Markteinführung von VLA15 im Jahr 2027 erwartet, was von der Zulassung abhängt. Laut einer vorherigen Analyse wird Valneva bis Ende 2026 voraussichtlich nur noch über 10 Millionen Euro an liquiden Mitteln verfügen.