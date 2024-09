Goldpreis-Rally: Rekordhoch von über 2.670 US-Dollar – Was steckt dahinter?

Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank haben kürzlich ihre Zinsen gesenkt, was Gold für Investoren attraktiver macht, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Diese Zinssenkungen sind eine Reaktion auf die schwächelnde Konjunktur und die rückläufige Inflation, was die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen verstärkt. Seit Jahresbeginn hat Gold etwa 25 Prozent an Wert gewonnen, was die positive Marktstimmung unterstreicht.

Der Goldpreis hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Rallye erlebt und erreichte am Montag einen Rekordwert von 2.631,40 US-Dollar pro Feinunze. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer Kombination aus sinkenden Leitzinsen, schwachen Konjunkturdaten und geopolitischen Unsicherheiten. Der Preis für Gold hat seit Mitte September erheblich zugelegt und stieg zuletzt auf 2.622,10 Dollar, bevor er aufgrund eines stärkeren US-Dollars, der Gold für Anleger außerhalb der USA teurer macht, wieder etwas nachgab.

Am Dienstag setzte sich die Rekordrally fort, als der Goldpreis an der Rohstoffbörse in London auf über 2.640 US-Dollar stieg. Analysten verweisen auf die Unterstützung durch geopolitische Risiken und eine robuste physische Nachfrage, die durch die Kaufaktivitäten der Notenbanken und börsengehandelten Fonds gestärkt wird. Richard Hatch von der Privatbank Berenberg äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Goldpreises, da die geldpolitischen Rahmenbedingungen und die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Gold sprechen.

Am Mittwoch erreichte der Goldpreis schließlich einen Höchststand von 2.670,57 US-Dollar, bevor er leicht nachgab. Auch in Euro wurde ein Rekordhoch von 2.385,52 Euro verzeichnet. Die expansive Geldpolitik der chinesischen Notenbank zur Unterstützung der Wirtschaft hat ebenfalls zur Rally beigetragen, da die Hoffnung auf eine steigende Rohstoffnachfrage aus China besteht. Zudem wird die US-Notenbank voraussichtlich weitere Zinssenkungen in Betracht ziehen, was die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen in unsicheren Zeiten erhöht.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Goldpreises, dass das Edelmetall in einem Umfeld von wirtschaftlicher Unsicherheit und sinkenden Zinsen als wertvoller Vermögensschutz angesehen wird. Analysten erwarten, dass die positive Preisentwicklung anhalten wird, solange die geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen bleiben.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 2.662USD auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.