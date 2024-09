UBS hebt AMS-Osram auf 'Buy': Positive Zukunft und Aktienzusammenlegung!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von AMS-Osram, einem führenden Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1,20 auf 1,60 Franken angehoben. In einer Analyse, die am Dienstag veröffentlicht wurde, äußerte Analyst Harry Blaiklock, dass die Zukunft des Unternehmens vielversprechend sei. Trotz jüngster Enttäuschungen in den Markterwartungen sieht Blaiklock mehr Chancen als Risiken für AMS-Osram. Die Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der Schuldenlast des Unternehmens seien mittlerweile als überschaubar einzustufen.

Zusätzlich zu dieser positiven Bewertung hat AMS-Osram einen Zeitplan für eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 veröffentlicht. Diese Maßnahme wurde von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 14. Juni 2024 beschlossen und soll am 30. September 2024 in Kraft treten. An diesem Tag wird der erste Handelstag der neuen Aktien erwartet. Die Zusammenlegung bedeutet, dass zehn bestehende Aktien in eine neue Aktie umgewandelt werden, was zu einer Reduzierung der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien führt. Dies könnte für einige Aktionäre zu Bruchteilen neuer Aktien führen, die dann in bar ausgeglichen werden.