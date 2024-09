Baywa vor Sanierung: Über 5 Milliarden Schulden und ungewisse Zukunft!

Der Münchner Traditionskonzern Baywa steht vor einer mehrjährigen Sanierung, da das Unternehmen mit einem Schuldenberg von über fünf Milliarden Euro kämpft. In einer aktuellen Börsenmitteilung wird deutlich, dass eine schnelle Gesundung nicht zu erwarten ist. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat in einem ersten Entwurf empfohlen, dass Baywa unter bestimmten Voraussetzungen saniert werden kann, wobei eine umfassende Restrukturierung notwendig ist.

Die geplanten Maßnahmen umfassen zahlreiche operative Einsparungen sowie den Verkauf einzelner Geschäftsbereiche. Vorstandschef Marcus Pöllinger kündigte bereits auf der Hauptversammlung im Juni einen sozialverträglichen Stellenabbau an. Es bleibt jedoch unklar, welche spezifischen Unternehmensbereiche verkauft werden sollen. Berichten zufolge könnte Baywa daran interessiert sein, ihren Mehrheitsanteil an der Ökostromtochter Baywa r.e. an den Schweizer Mitgesellschafter EIP zu veräußern, doch eine offizielle Bestätigung steht noch aus.