VW unter Druck: Tarifgespräche drohen mit Massenentlassungen!

Im Vorfeld der Tarifgespräche mit der IG Metall hat Volkswagen (VW) den Druck auf seine Belegschaft erhöht, um mögliche Stellenabbauten und Werksschließungen zu vermeiden. Der Konzern, der als größter Autobauer Europas gilt, hat in einem Flugblatt an sechs Standorten die Mitarbeiter aufgefordert, Zugeständnisse zu machen, um die Produktivität zu steigern und die Arbeitskosten zu senken. VW betont, dass die Produktion in Deutschland zu teuer sei und der Konzern mit Überkapazitäten kämpfe. Konkrete Sparmaßnahmen wurden jedoch nicht genannt.

Die Tarifgespräche, die von lautstarkem Protest begleitet wurden, begannen mit mehreren tausend Beschäftigten, die gegen die Sparpläne des Unternehmens demonstrierten. Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent, während VW diese Forderung zurückweist und stattdessen auf eine Kostenentlastung drängt. VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel betonte, dass auch die Beschäftigten einen Beitrag zur Kostensenkung leisten müssten. Die Gewerkschaft sieht in den Vorschlägen von VW eine drohende Minusrunde und fordert mehr Klarheit über die Sparpläne.