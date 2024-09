MLP SE: Kaufempfehlung mit Zielpreis 11,50 Euro – So bleibt die Bank stark!

Die MLP SE, ein Finanzdienstleister mit einem Fokus auf die Beratung von Privatkunden, hat in einer aktuellen Analyse von NuWays AG eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Der Zielpreis für die Aktie wurde auf 11,50 Euro festgelegt. Trotz der rückläufigen Zinssätze zeigt sich das Bankgeschäft von MLP robust. Die Bank verfügt über 3 Milliarden Euro an zinstragenden Vermögenswerten, die im Durchschnitt mit 3 % verzinst sind. Diese setzen sich aus drei Hauptbereichen zusammen: Kredite an MLP-Kunden (43 %), Einlagen bei Geschäftsbanken (25 %) und Einlagen bei Zentralbanken (32 %).

Die Zinszahlungen an die Kunden belaufen sich auf 2,9 Milliarden Euro, wobei MLP im Durchschnitt 1,2 % Zinsen zahlt. Die Einlagen sind in drei Kontotypen unterteilt: Girokonten (0 % Zinsen), Tagesgeldkonten (1,5 % Zinsen) und Festgeldkonten (2,75 % Zinsen). Die Analysten schätzen, dass etwa 40 % der Einlagen auf Girokonten, 30 % auf Tagesgeldkonten und 30 % auf Festgeldkonten entfallen.