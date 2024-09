Euro im Auf und Ab: Wie Wirtschaftsdaten den Kurs beeinflussen!

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen, die stark von den aktuellen wirtschaftlichen Daten und den geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken beeinflusst wurde. Am Dienstag konnte der Euro seinen Kurs im US-Handel verteidigen, nachdem schwache US-Konjunkturdaten die Gemeinschaftswährung gestützt hatten. Die Verbraucherstimmung in den USA hatte sich im September unerwartet verschlechtert, was den Euro auf 1,1165 US-Dollar steigen ließ. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1133 Dollar fest, was eine leichte Aufwertung gegenüber dem Vortag darstellt.

Am Montag hingegen war der Euro unter Druck geraten, insbesondere aufgrund enttäuschender Konjunkturdaten aus Frankreich. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fiel deutlich stärker als erwartet, was zu einem Rückgang des Euro auf 1,1104 US-Dollar führte. Analysten äußerten sich skeptisch über die wirtschaftliche Lage in Frankreich und Deutschland, was die Marktstimmung belastete.