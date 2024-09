Deutsche Sparer profitieren: Geldvermögen steigt trotz Inflation!

Trotz dieser positiven Entwicklung wurde jedoch festgestellt, dass die Inflation einen Großteil der Zuwächse aufzehrte. Inflationsbereinigt betrug das Plus lediglich 0,7 Prozent, und die Kaufkraft lag Ende 2022 um 1,7 Prozent unter dem Niveau von 2019. Allianz-Volkswirt Arne Holzhausen wies darauf hin, dass die deutschen Sparer in den letzten vier Jahren "verloren" haben und dass das Anlageverhalten im internationalen Vergleich weiterhin als konservativ gilt. Die Regulierung im Wertpapiergeschäft und die Zurückhaltung vieler Berater, entsprechende Produkte zu verkaufen, tragen zu dieser Zurückhaltung bei.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Sparer von einer zunehmenden Aufgeschlossenheit gegenüber Wertpapieren profitiert, was zu einem Anstieg ihres Geldvermögens führte. Laut dem "Allianz Global Wealth Report" stiegen die Geldvermögen der deutschen Haushalte um 6,8 Prozent auf insgesamt 7,953 Billionen Euro. Besonders hervorzuheben ist ein Anstieg der Wertpapiere um 14,7 Prozent, was dazu führte, dass deren Beliebtheit erstmals seit der Finanzkrise die der Bankeinlagen übertraf. Der Anteil der Bankeinlagen an den frischen Spargeldern fiel auf 35 Prozent, den niedrigsten Wert seit der Pandemie.

Im internationalen Vergleich belegt Deutschland mit einem Netto-Geldvermögen pro Kopf von 69.060 Euro den 18. Platz unter den 20 reichsten Ländern. Zum Vergleich: In den USA liegt dieser Wert bei 260.320 Euro. Trotz der Herausforderungen durch die Inflation berichtete die Deutsche Bundesbank von einem Rekordvermögen der deutschen Haushalte, was teilweise auf Kursgewinne an den Aktienmärkten und gestiegene Sparzinsen zurückzuführen ist.

Für die Zukunft sieht die Allianz einen mittelfristigen Ausblick, der von Unsicherheiten geprägt ist, insbesondere in Bezug auf die Megatrends Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Zudem wird befürchtet, dass Immobilienwerte aufgrund des Klimawandels sinken könnten. Schätzungen zufolge könnten die Immobilienpreise in Deutschland bis 2050 je nach Klimaszenario um bis zu 24,5 Prozent fallen. Die Allianz betont die Notwendigkeit, Immobilien für die Dekarbonisierung fit zu machen, was erhebliche Investitionen erfordere.

Insgesamt wird für 2024 ein weiteres Wachstum des weltweiten Geldvermögens prognostiziert, wobei ein Anstieg um 6,5 Prozent erwartet wird.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 295,5EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.