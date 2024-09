Nordex Group: Meilensteine in der Windenergie – Neue Turbine und große Aufträge!

Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Fortschritte in der Windenergiebranche erzielt, indem sie mehrere wichtige Meilensteine erreicht hat. Am 24. September 2024 erhielt das Unternehmen auf der WindEnergy Hamburg das Provisional Type Certificate (P-TC) für seine neue Turbine N175/6.X, ausgestellt von TÜV SÜD. Dieses Zertifikat ermöglicht es Nordex, die Serienproduktion der Turbine zu starten, während gleichzeitig Feldtests an Prototypen durchgeführt werden. Die Typenzertifizierung nach IECRE ist entscheidend für die internationale Vermarktung von Windenergieanlagen und wird häufig als Voraussetzung für Ausschreibungen in globalen Windenergieprojekten angesehen.

Nordex hat in seiner Unternehmensgeschichte über 52 GW Windenergieleistung in mehr als 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.200 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, die USA und Mexiko. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.