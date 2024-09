DHL-Aktien steigen: Wachstumsstrategie bis 2030 und Preiserhöhungen bei Post!

Die Aktien von DHL haben anlässlich des Investorentages des Logistikkonzerns einen Anstieg von bis zu 2,7 Prozent verzeichnet, wobei sie am Dienstagmittag um 1,8 Prozent zulegten. DHL präsentierte eine Wachstumsstrategie, die bis 2030 ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 anstrebt. Um dieses Ziel zu unterstützen, plant das Unternehmen eine neue rechtliche Struktur. Analystin Alexia Dogani von JPMorgan äußerte sich positiv über die Strategie und bezeichnete sie als Vertrauenssignal in einem herausfordernden Marktumfeld. Sie prognostiziert, dass DHL ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 9,5 und 14,5 Milliarden Euro erzielen könnte, was das beste Chance/Risiko-Verhältnis in der europäischen Logistikbranche darstellt.

Parallel dazu müssen Verbraucher, die Postkarten und Briefe versenden, mit steigenden Preisen rechnen. Die Bundesnetzagentur plant, der Deutschen Post eine Preiserhöhung von rund 10,5 Prozent für Briefe zu genehmigen. Der Standardbrief könnte künftig 95 Cent kosten, was eine Erhöhung im Vergleich zu den aktuellen 85 Cent darstellt. Diese Preisanpassung ist notwendig, um die gestiegenen Kosten des Unternehmens zu decken, da die Deutsche Post als Universaldienstleister verpflichtet ist, Sendungen auch in abgelegene Gebiete zuzustellen.